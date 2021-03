Wann steht bei Kollege Müllers Firmenwagen die nächste Inspektion an, wieviel kostetet nochmals der letzte Unfall des Werks-Shuttles, und überhaupt, wo steckt Kollege Maier mit dem Geldtransporter gerade und warum sind beim Poolfahrzeug schon wieder die Bremsbeläge runter? Eine Flotte zu verwalten kann schnell zur Sisysphos-Aufgabe ausarten. VW Nutzfahrzeuge will Flottenmanager nun mit We Connect helfen, den Überblick zu behalten.

Der Dienst vereint fünf die Module Wartung, GPS-Ortung und Routenplanung,digitales Fahrtenbuch, Fahreffizienz und digitlaes Kostenbuch. Die Daten werden von den Fahrzeugen übertragen und in einem Web-Portal gesammelt. Über We Connect sollen Fuhrparkverantwortlichen darauf zugreifen. Fahrer können zudem über eine App leichter belege einreichen oder ihr Fahrtenbuch führen. We Connect Fleet ist laut VW mit vielen Modellen anderer Hersteller kompatibel – ob per Direkt-Order bei der Neuwagenbestellung oder als Nachrüstung für Ihre Bestandsfahrzeuge. VW bietet den Dienst ab sofort für ein Jahr kostenlos an.