Eher für Funktionsfahrzeuge wie Transporter bieten sich diese Funktionen an, um Routen passend zur Fahrzeugbatterie zu planen. "Indem sie genau wissen, wie viel Ladung ein Fahrzeug hat und wie weit es fahren muss, können Fuhrparkmanager höhere Ladekosten in Spitzenzeiten oder Wartezeiten vermeiden", sagt dazu Wolfgang Schmid, Vertriebsdirekt bei Webfleet Solutions für Deutschland, Österreich und Schweiz. Außerdem kann dem Fahrer im Auto immer die nächste verfügbare Lademöglichkeit angezeigt werden. Im Laufe des Jahres soll das Tool für Elektrofahrzeuge noch weiterentwickelt und um weitere Funktionen ergänzt werden. Schon jetzt kann reportet werden, auf welchen Straßentypen bestimmte Fahrzeuge wie häufig unterwegs sind. Das Programm kann dann bei der Auswahl von passenden Reifentypen helfen.

Alle Nutzer der Webfleet-Solutions Software können die neuen Features nutzen, da es sich bei dem Angebot um ein Abo-Modell handelt. Flottenmanager sollen so in der aktuellsten Version Einblick in den Akkustand ihrer Elektrofahrzeuge haben, die verbleibende Restreichweite angezeigt bekommen sowie den Ladestatus und die verbleibende Ladezeit aus der Ferne beobachten können.

Die Fuhrparksoftware von Webfleet Solutions wird um eine Funktionalität für Elektrofahrzeuge erweitert. Damit will das Unternehmen Flotten helfen, ob sich der teilweise Umstieg auf Elektromobilität lohnt. Über die Software sollen Fuhrparkleiter leichter sehen können, ob die Strecken von bisher eingesetzten Fahrzeugen mit den Reichweiten von neuen Elektroautos kompatibel wären.

In der neuesten Version unterstützt die Flottenmanagement-Lösung von Webfleet Solution auch Elektro-spezifische Engaben. So soll die Software auch bei der Entscheidung helfen, ob sich E-Fahrzeuge lohnen.

