Der Telematik-Anbieter Webfleet Solutions und der Tom Tom bringen die Webfleet Work App sowie die TomTom Go Fleet App auf den Markt. In dem gemeinsamen Projekt bündeln die Unternehmen ihr Fachwissen und wollen so eine zentrale Anlaufstelle für Flottenmanager und Fahrer schaffen. Per Smartphone können sie navigieren, Routen planen und pünktlich liefern.

Ohne zusätzliche Hardware können Flottenmanager und Fahrer zahlreiche Workforce-Management-Funktionen nutzen, wie Ortung, Arbeitszeiterfassung, Fahrerregistrierung, die Einstellung von Fahrmodi, die Verwaltung von Aufträgen und Zeitplänen oder auch die Kommunikation mit der Zentrale.

Foto: Webfleet Das Benutzer-Menu führt beide Apps zusammen.

Tom Tom Go Fleet ist nahtlos integriert, so dass Fahrer über ein Gerät jederzeit Zugriff auf aktuelle Karten, Verkehrsinformationen und Navigation haben. So sollen sie Routen automatisch von der Work App aus starten, während Flottenmanager aktuelle Ankunftszeit und Ziel in Echtzeit verfolgen können.

In Verbindung mit TomTom Go Fleet erhalten Fahrer über die Webfleet Work App eine Navigation für alle von ihnen gesteuerten Fahrzeugtypen sowie eine erweiterte Lkw-Routing-Funktion, die auf den Eigenschaften des Fahrzeugs, der Art der Ladung, den örtlichen Vorschriften und den Straßengegebenheiten basiert. Darüber Go Fleet Lkw-Fahrer helfen, Sonderzielen zu finden, beipsielsweise Parkplätze für ihre großen Fahrzeuge. Aktuelle Karten sollen sich auch ohne Funknetz abrufen lassen.