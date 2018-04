China baut seinen Vorsprung als größter E-Automarkt der Welt aus. Im ersten Quartal wurden dort 142.445 reine E-Autos und Plug-in-Hybride neu auf die Straße gebracht, wie das Center of Automotive Managemant in seiner vierteljährlich veröffentlichen Studie zur E-Mobilität ermittelt hat. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht das einem Plus von 154 Prozent.

In den übrigen großen Weltmärkten wächst der E-Auto-Absatz deutlich langsamer. In den USA legten die Neuzulassungen um 32 Prozent auf 54.000 Fahrzeuge zu, in Deutschland um 70 Prozent auf 17.549 Einheiten. Damit überholt die Bundesrepublik im weltweiten Vergleich Norwegen (16.181 Einheiten) und platziert sich auf Rang drei der größten E-Mobilitätsmärkte.

In Hinsicht auf die Marktanteile bleibt Norwegen jedoch global das Maß der Dinge. Die E-Autoquote legte im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu und stieg von 35,3 Prozent auf 47,9 Prozent. Auf Rang zwei folgen die Niederlande mit 3,3 Prozent, dann kommt China mit 2,0 Prozent (plus 1,2 Prozentpunkte). Auf gleichem Niveau liegen Deutschland (plus 0,8 Prozentpunkte) und Großbritannien (plus 0,5 Prozentpunkte), in den USA erreichen die E-Autos 1,3 Prozent (plus 0,3 Prozentpunkte).