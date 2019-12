Top 10 in Firmenflotten

Auch 2020 setzt sich der Schrumpfkurs fort: Das CAR rechnet mit insgesamt 78 Millionen verkauften Fahrzeugen, für Deutschland erwartet das Institut ein Minus von 4 Prozent auf 3,36 Millionen Neuzulassungen. Danach könnte es dank eines sich stabilisierenden chinesischen Markts wieder aufwärts gehen. Für 2021 stehen 79,9 Millionen Autos in der Prognose, 2023 wird mit 84 Millionen das Niveau von 2018 übertroffen, 2025 könnte der Absatz auf 88,1 Millionen steigen.

Der Welt-Automarkt schrumpft – in diesem und auch im kommenden Jahr. Das prognostiziert das Center Automotive Research (CAR) an der Universität Duisburg-Essen. Für 2019 erwarten die Experten ein Minus von 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 78,8 Millionen verkaufte Pkw. Wichtigster Grund für den größten Rückgang seit mehr als 20 Jahren ist der Zollstreit mit den USA, der den chinesischen Markt einbrechen lässt.

