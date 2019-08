Top Ten Bestseller in Firmenflotten

Das Minus geht vor allem auf das Konto der Pkw, von denen 9 Prozent weniger auf die Straßen rollten als im Vergleichszeitraum 2018. Die Neuzulassungen von Nutzfahrzeugen blieben hingegen stabil. Grund für den schwachen Weltmarkt ist vor allem die sinkende Nachfrage in China.

Der weltweite Automarkt schrumpft. Die Zahl der Neuzulassungen ist im ersten Halbjahr nach Schätzungen der Unternehmensberatung Inovev um 7,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken. Das entspricht dem stärksten Rückgang seit der Finanzkrise 2008/2009. Absolute Zahlen nennt die Studie nicht, nach Daten des deutschen Branchenverbands VDA sind in den ersten sieben Monaten jedoch allein rund 40 Millionen Pkw neu zugelassen worden.

Die schwache Nachfrage nach neuen Autos in China lässt den weltweiten Pkw-Markt einbrechen. Bei anderen Fahrzeuggruppen läuft es dagegen besser.

