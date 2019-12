Wer reißt die Klappe am weitesten auf?

Mattes verwies darauf, dass sich die Automobilbranche weltweit in einem fundamentalen Strukturwandel befinde. Zwar seien im Automobilstandort Deutschland derzeit rund 835.000 Personen beschäftigt, ein leichtes Plus von 0,3 Prozent, doch dürfe das nicht fehlinterpretiert werden. "Durch den Hochlauf der Elektromobilität werden hierzulande bis 2030 etwa 70.000 Arbeitsplätze allein bei der Fertigung von Antriebssträngen wegfallen." Neben der Kapazitätsanpassung verfolge die Branche ihre Innovationsstrategie. Bis 2023 werden die Unternehmen ihr E-Angebot Mattes zufolge von derzeit 50 auf über 150 Modelle verdreifachen. Bis 2024 würden 50 Milliarden Euro in die Elektromobilität gesteckt, weitere 25 Milliarden in die Digitalisierung.

Die Hauptursache des Rückgangs liegt im chinesischen Markt, der nach 23,3 Millionen Pkw im Vorjahr nun nur noch 20,9 Millionen aufgenommen hat. Aber auch der US-Markt sei mit 16,9 Millionen Neuwagen ist rund 300.000 Einheiten rückläufig. Stabil hingegen zeigt sich der europäische Markt mit 15,6 Millionen Neuwagen. Die heimische Nachfrage erreicht Mattes zufolge ein Niveau von 3,57 Millionen, das sind vier Prozent mehr als im Vorjahr und der höchste Wert in diesem Jahrzehnt.

