Alle Elektroautos in Deutschland (2021)

Alle Elektroautos in Deutschland (2021)

Welche Automarke profitiert am meisten von dem seit 2016 gezahlten Umweltbonus beim Kauf eines E-Fahrzeugs? Wie eine Statista-Grafik nach Angaben des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) deutlich macht, gingen seit Einführung der Innovationsprämie bei der Behörde 137.000 Anträge für VW -Fahrzeuge ein. Auf den zweiten Platz folgt Mercedes mit knapp 87.200 Anträgen. BMW nimmt mit rund 79.400 Anträgen den dritten Rang ein. Renault liegt mit rund 76.700 Anträgen auf vierter Position.

Von der E-Autoförderung profitieren vor allem deutsche Hersteller und am meisten die, die auch sonst die meisten Autos verkaufen. Jedenfalls bis Platz zwei.

