Wespen im Eiscafé sind lästig, im fahrenden Auto können die Insekten sogar gefährlich werden. Hat sich eines der Tiere in den Innenraum verirrt, sollte der Fahrer möglichst schnell anhalten und den fliegenden Fahrgast in die Freiheit entlassen. Passiert aufgrund der nun zunehmend aggressiven Tiere ein Unfall, kommt die Versicherung für den Schaden auf, wie nun die Huk-Coburg erklärt. Dabei ist es egal, ob der Schaden am eigenen oder an einem fremden Fahrzeug vorliegt.