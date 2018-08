Ohne Klimaanlage oder -automatik werden Gebrauchtwagen schnell zu Ladenhütern. In neun von zwölf Pkw-Klassen ist die Temperaturreglung das wichtigste Ausstattungsmerkmal beim Verkauf, wie aus einer Statistik des Informationsdienstleisters Schwacke hervorgeht.

So erhöht eine fehlende Klimaanlage in der Kleinwagenklasse die durchschnittliche Standzeit beim Gebrauchtwagenhändler um 3,9 Tage auf 73,3 Tage, ein Geländewagen ohne Klimaautomatik steht sogar um 4,3 Tage länger beim Händler als Modelle mit dem Komfortmerkmal. Ein Verkaufshindernis ist das Fehlen von Klimareglern auch bei Modellen der Mittel- bis Oberklasse, Vans und SUV. Trotzdem ist das Extra in einigen Segmenten bemerkenswert wenig verbreitet, Mini-SUV zum Beispiel sind nur zu 29 Prozent der Gebrauchtwagen mit einer Klimaautomatik ausgestattet.

Lediglich in drei Fahrzeugklassen ist die Temperaturregelung laut Schwacke nicht das wichtigste Ausstattungsmerkmal. So ist bei Kleinwagen und Kompaktmodellen der Bordcomputer das entscheidende Extra, wenn es um schnellen Wiederverkauf geht. Bei den großen SUV verzichten Gebrauchtwagenkäufer am wenigsten gerne auf ein Start-Stopp-System.