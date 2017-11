Wer im Ausland gegen die Winterreifenpflicht verstößt, muss mit hohen Strafen rechnen. In Österreich kann das Bußgeld in besonders schweren Fällen bis zu 5.000 Euro betragen, wie der ADAC berichtet. Dort müssen Autos von Anfang November bis zum 15. April bei winterlichen Straßenverhältnissen Winterreifen montiert haben. Die Profiltiefe muss mindestens vier Millimeter betragen, in Deutschland sind lediglich 1,6 Millimeter vorgeschrieben. Die Regel-Geldbuße in der Alpenrepublik liegt bei 35 Euro.

Auch in Tschechien sind Verstöße teuer, kosten bis zu 92 Euro. In Frankreich kassiert die Polizei 135 Euro, in Italien 338 Euro. Wer in Deutschland bei Eis und Schnee ohne passende Reifen unterwegs ist, zahlt 60 bis 80 Euro Bußgeld und erhält einen Punkt in Flensburg. Zur Kasse gebeten wird aber nicht nur der Fahrer. Auch dem Halter drohen 75 Euro, wenn er die Fahrt anordnet oder zulässt.