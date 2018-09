Das neue Testverfahren für Verbrauchs- und Abgaswerte von Pkw "Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure", kurz WLTP, führt zu höheren gemessenen Verbräuchen und damit steigendem CO2-Ausstoß von Fahrzeugen. Da sich in Deutschland neben dem Hubraum auch der CO2-Wert direkt auf die Kfz-Steuer auswirkt, wird diese durch WLTP steigen und die Betriebskosten von Fahrzeugen sowie Flotten erhöhen. Außerdem haben viele Unternehmen eine CO2-Obergrenze oder ein Bonus-Malus-System sowie eine fahrzeugklassenbezogene Obergrenze für die monatliche Full-Service-Leasingrate in ihrer Car Policy festgelegt. "Für die Flottenverantwortlichen in Unternehmen ergibt sich nun zweifacher Handlungsbedarf, erstens durch die höheren Kosten und zweitens durch die veränderte Ökobilanz", so Frank Hägele, Geschäftsführer Fleet der Deutsche Leasing.

Für die Flottenverantwortlichen stellt sich jetzt die Frage, wie sie trotz steigender Gesamtkosten und höherer CO2-Werte ihren Firmenwagennutzern weiterhin attraktive Fahrzeuge anbieten können. Eine Möglichkeit ist, die Auswirkungen der neuen Werte auf die Car-Policy zu prüfen. Wenn Unternehmen die CO2-Höchstwerte anpassen und die Fahrzeugstruktur umstellen, können sie ihren Firmenwagennutzern weiterhin ein attraktives Mobilitätsangebot bieten. "Durch unsere Herstellerunabhängigkeit haben wir einen sehr guten Marktüberblick und beraten unsere Flottenkunden in Bezug auf ihre Car Policy sowie die passende Fahrzeugwahl. Auch das Fahrzeugangebot der Hersteller wird mindestens bis zum Jahresende durch die WLTP-Umstellung beeinflußt – hier unterstützen wir mit unserer Expertise und geben unsere Empfehlungen ab", so Hägele.