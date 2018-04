Chinas Elektroautos-Start-up macht ernst: Ende April will der selbsterklärte Tesla-Konkurrent mit dem E-SUV G3 in den Vorverkauf gehen. Die Technik für den zunächst nur in China angebotenen Crossover stammt dabei von dem kalifornischen Vorbild: Xiaopeng (kurz: Xpeng) ist der erste Hersteller, der damit wirbt, auf die öffentlichen Tesla-Patente zurückzugreifen. Die Kalifornier hatten die Daten freigegeben, um die Elektromobilität weltweit zu fördern. Premiere hatte der G3 bereits auf der Elektronikmesse CES Anfang des Jahres in Las Vegas gefeiert.

Das erst 2014 gegründete Start-up hat bereits solvente Investoren gelockt. So sollen die chinesischen Unternehmen Foxconn und Alibaba rund 350 Millionen Dollar investiert haben, weitere knapp drei Milliarden Dollar will man dieses Jahr einsammeln. Xiaopeng reiht sich damit in die wachsende Reihe der chinesischen E-Auto-Hersteller ein, die auf dem größten Elektroautomarkt der Welt ein gutes Geschäft wittern. Zuletzt hatten unter anderem auch Newcomer wie Byton, Faraday Future, Lucid Motors, Nio oder SF Motors für Schlagzeilen gesorgt.