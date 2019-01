Nicht nur die Tankrechnung kann mobil bezahlt werden, sondern auch der Einkauf im Bistro oder Tanksellen-Shop. Zusätzlich will Ryd den Nutzern bei HEM Einsparmöglichkeiten pro getanktem Liter Kraftstoff bieten.

An den rund 400 Stationen der Tamoil Deutschland können Kunden künftig mit dem Smartphone direkt an der Zapfsäule bezahlen. Das Start-Up Thinx Net aus München liefert mit seiner Bezahl-App die Software-Grundlage für die neue Lösung. HEM-Kunden können so bezahlen, ohne an die Kasse zu müssen. Außerdem können sie alle andere Funktionen der Ryd-App nutzen.

Das Zahlen an der Tankstelle kommt in Mode: Jetzt bietet auch Tamoil an seinen HEM-Tankstellen einen entsprechenden Service an. Zum Einsatz kommt die Bezahlapp von Ryd.

Zahlen an der Zapfsäule HEM kooperiert mit Ryd

Who is Who Pkw