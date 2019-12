Aber wie funktioniert das überhaupt mit der Vermarktung? Die wenigsten Flotten verkaufen ihre Gebrauchtwagen selbst. Falls doch, be­­kommt man in diesem Seminar nützliche Tipps. Gleiches gilt für den Einkauf. Vor allem, wenn es um nennenswerte Stückzahlen neuer Autos geht. Hier empfiehlt die Dekra-Akademie neben Rahmenverträgen mit den Werkstätten auch Ausschreibungen für die Beschaffung.Am Ende sind die Kursteilnehmer kaufmännisch fit und sparen im besten Fall die Kursgebühren direkt ein.

Ja, es kann zumindest helfen, und dieses Modul der Dekra-zertifizierten Fortbildung hat in puncto Hilfe so einiges auf Lager. Natürlich klärt der zweitägige Kurs auch die grundsätzlichen Unterschiede der Beschaffungsformen, denn Unternehmen können Autos kaufen, finanzieren, leasen oder mieten. Zu jeder Finanzierungsform geben die Referenten den Teilnehmern die kaufmännischen Grundlagen zum Verständnis mit auf den Weg, dazu die jeweiligen Vor- und Nachteile. Wer gut aufpasst, weiß nachher auch, wann ein neues Auto zum bilanziellen Aktivtausch wird und wann es die Bilanz verlängert.Weiteres wichtiges Thema: Abschreibungen.

Der Kurs rollt folglich nochmals all die betriebswirtschaftlichen Grundsätze auf. Warum bilanziert ein Unternehmen? Wie unterscheiden sich Bilanz und Gewinn-und-Verlust-Rechnung? Was sind Aktiva, was Passiva? Und was hat das alles mit Autos zu tun? Muss ich dafür wirklich die Ergebnisrechnung verstanden haben?

Dieser Block hat es so richtig in sich. Beschaffung und Finanzierung sind reine BWL-Themen. Aber wie lautet die alte Kaufmannsregel? Der Gewinn liegt im Einkauf. Und bei der Anschaffung von Pkw geht es je nach Stückzahl schnell um sechs- bis siebenstellige jährliche Summen.

