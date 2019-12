Genauso wie die Dienstwagenordnung. Sie bildet die Basis für den Block »Nachhaltigkeit im Fuhrpark«, in dem es hauptsächlich um alternative Antriebe geht. Alternativ bedeutet aber nicht unbedingt elektrisch. Schon deshalb rollt Dozent Csima das Thema grundlegend auf, erklärt den Unterschied zwischen Erd- und Flüssiggas, welche Biokraftstoffe es gibt, wie ein Auto mit Brennstoffzellenantrieb funk­tioniert und worin sich milde Hybriden, Vollhybriden und Plug-in Hybriden unterscheiden.

Da alle Fäden beim Flottenmanager zusammenlaufen, sollte er alle Daten kennen. Ohne ein Fuhrparkmanagementsystem geht also nichts. Allerdings warnt Csima vor selbst gestrickten, ganz individuellen und solitären Lösungen. »Oft weiß nur ein einziger Mitarbeiter, wie das System funktioniert. Wenn der ausscheidet, sind die Kollegen aufgeschmissen.«

Glatt läuft’s erst mit definierten Prozessen, die den Mitarbeitern wenig Spielraum lassen. Wenn also der Konfigurator genau die der Hierarchiestufe entsprechenden Fahrzeuge und Ausstattungen ausspuckt. Oder die Tankkarten nur für Diesel und nicht für Benzin freigeschaltet sind.

Wussten Sie, dass es im Schnitt 40 Stunden dauert, bis ein Mitarbeiter seinen Firmenwagen fertig konfiguriert? »Deshalb sollten Sie den Zugang zum Konfigurator während der Arbeitszeit sperren«, empfiehlt Nikolai Csima. Als Fuhrparkberater kennt er die Praxis in den Unternehmen und weiß, wo die Reibungspunkte liegen – immer dort, wo die Interessen der Mitarbeiter mit denen des Arbeitgebers kollidieren.

