Was aber tun, wenn Zeugen sich irren? Wenn sie womöglich krank sind und ihre Wahrnehmung nicht richtig wiedergeben können? In solchen Fällen ließen sich die Aussagen angreifen. Allerdings sei dafür viel Fingerspitzengefühl nötig. Das zeigt ein Test der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltvereins mit 20 Probanden. Da scheiterte schon der Versuch, eine einfache Aussage so zu verstehen, wie sie gemeint war. "Eine Zeugenaussage ist das unsicherste Beweismittel", sagt Gesine Reisert. Die Fachanwältin für Straf- und Verkehrsrecht verweist auf die vielen Fehlerquellen: "Die Wahrnehmung am Unfallort, der Wahrheitsgehalt der Aussage oder die Aussagetüchtigkeit des Zeugen müssen überprüft werden."

Mehr als 500.000 Fälle von Unfallflucht werden jährlich bei der Polizei angezeigt. Oft suchen die Beamten dann dringend Zeugen, die etwas beobachtet haben. Fatal ist allerdings, wenn ein zufällig Vorbeifahrender beschuldigt wird. Doch auch bei einem normalen Unfall beeinflussen Zeugen den Ausgang des Verfahrens maßgeblich. Dienstwagenfahrer, die beruflich auf ihr Auto angewiesen sind, kann das unter Umständen den Job kosten und sie in existenzielle Schwierigkeiten bringen.

In Gerichtsprozessen hängt der Ausgang des Verfahrens oft von Aussagen der Zeugen ab. Was tun, wenn die sich irren?

