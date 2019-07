Fahrerüberwachung per Kamera

Fahrerüberwachung per Kamera Das Auto mildert den Stress

Fahrerüberwachung per Kamera

Langfinger, die sich auf Autos spezialisiert haben, sollen es schwerer haben. Skoda hat sein schlüssellose Zugangs- und Start-Stopp-System Kessy überarbeitet und bietet das System jetzt für den Scala mit einer Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung und integriertem Neigungssensor an. Wird der Schlüssel nicht bewegt, sendet er auch keine Signale. So soll verhindert werden, dass Diebe mittels eines Reichweitenverstärkers die Schlüsselsignale empfangen und diese zum unbefugten Öffnen des Fahrzeugs nutzen können.

Who is Who Pkw