Zukunft des Porsche Cayenne Spagat zwischen drei Antriebsarten

Porsche wird in Zukunft mit der SUV-Baureihe Cayenne zweigleisig unterwegs sein. Für die "Mitte des Jahrzehnts", also Messepremiere in 2025 und Verkaufsstart in 2026, kündigt der Sportwagenbauer den Start einer vierten Generation des Cayenne an, die rein elektrisch angetrieben wird. Diese Neuauflage wird wie der dieses Jahr eingeführte Porsche Macan auf der gemeinsam mit Audi entwickelten Premium Platform Electric (PPE) mit 800-Volt-Architektur basieren. Diese, so Porsche, werde für den Einsatz im neuen Cayenne zudem umfassend weiterentwickelt.

Porsche Cayenne bis mindestens 2030 als V8

Ebenfalls weiterentwickeln will Porsche die Antriebe der aktuellen Cayenne-Generation, die der Sportwagenhersteller zuletzt 2023 umfangreich modernisiert hat. Neben Hybridantrieben soll dazu außerdem einen V8 gehören. Bis über das Jahr 2030 hinaus soll es den Cayenne auch mit diesen Antriebsoptionen auf Märkten geben, die danach verlangen.

An seiner Elektrifizierungsstrategie, die ab 2030 einen Anteil rein elektrisch angetriebener Fahrzeuge im Verkaufsmix von über 80 Prozent vorsieht, will Porsche dennoch festhalten. Für den Hochlauf zur Elektromarke macht Porsche mit dem neuen Cayenne einen weiteren entscheidenden Schritt in diese Richtung. Ergänzend zu Macan und Taycan wird Porsche mit dem Elektro-Boxster bereits ab nächstem Jahr eine weitere E-Baureihe einführen.