Ford reduziert die Komplexität in Produktion und Entwicklung. Der amerikanische Automobilhersteller plant der Fachzeitschrift „Automobil-Produktion“ zufolge, die Zahl seiner Fahrzeugarchitekturen von derzeit neun auf fünf zu reduzieren. Neben verschiedenen Pkw-, SUV- und Nutzfahrzeug-Plattformen mit Hinterrad-, Front- und Allradantrieb soll es auch eine spezielle Elektroauto-Plattform geben. Der Automobilhersteller will mit Selbstbeschränkung im Rahmen der bekannten One-Ford-Strategie 7 Milliarden US-Dollar einsparen und die Entwicklungszeit neuer Modelle um 20 Prozent reduzieren. Schon zuvor war bekannt geworden, dass sich Ford im Pkw-Bereich künftig vor allem auf SUV-Modelle konzentrieren will. Zu den wenigen verbleibenden klassischen Autos zählen der kompakte Focus und der Sportwagen Mustang.