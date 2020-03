Elektroautos in Deutschland 2020

Der Zweikampf an der Spitze der deutschen E-Auto-Charts geht weiter. Im Februar setzte sich der VW E-Golf mit 1.475 Neuzulassungen wieder vor den Vormonatsprimus Renault Zoe. Auf lange Sicht dürfte der französische Kleinwagen das Rennen für sich entscheiden, denn der E-Golf wird in Kürze vom VW ID.3 abgelöst.

