Top 10 Bestseller in Firmenflotten

Top 10 Bestseller in Firmenflotten Die beliebtesten Kleinwagen

Besonders kräftige Zuwächse verzeichnete wiederum der Transportermarkt, also die Kombination aus leichten Nutzfahrzeugen und Transportermodellen mit Pkw-Zulassung. Bei einer Steigerung von insgesamt 13,2 Prozent zum Vorjahresmonat waren alle Marktsegmente im Plus. Besonders groß fiel das Wachstum im Fahrzeugbau (+ 37,0 Prozent) und bei den Autovermietern (+ 32,4 Prozent) aus. Auch die Zulassungen im Relevanten Flottenmarkt stiegen zweistellig (+ 13,9 Prozent).

Bei den taktisch geprägten Zulassungen auf die Kanäle Fahrzeugbau, -handel und Autovermieter bleiben die Aktivitäten auf hohem Niveau. Zum vierten Mal in Folge übersprang der Februar die Marke von 100.000 Neuzulassungen. Zuwächse gab es vor allem im Fahrzeugbau (+ 7,0 Prozent) sowie im Fahrzeughandel (+ 3,6 Prozent), während die Autovermieter ihre Neuzulassungen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 6,0 Prozent zurückfuhren.

Auch die Analyse des Privatmarkts zeige Parallelen zum letzten Monat. Im Februar 2019 wurden 94.835 Neuwagen von Privatpersonen zugelassen. Diese Zahl übertrifft elf der letzten dreizehn Februarwerte. Nur 2009 durch die Abwrackprämie und 2018 durch die Dieseleintauschprämien gab es mehr private Neuzulassungen in diesem Monat. Somit führt ein absolut hoher Wert dennoch zu einem prozentualen Rückgang zum Vorjahresmonat.

Absolut wurden im vergangenen Monat 67.478 Pkw als Firmenwagen zugelassen, was genau wie im Januar einen neuen Bestwert für den Kanal und den jeweiligen Monat markiert. Hauptgrund für die Steigerung sind Nachholeffekte, nachdem Ende 2018 viele Fahrzeuge wegen der WLTP-Umstellung nicht ausgeliefert werden konnten. Insofern rechne Dataforce damit, dass sich das Wachstum in diesem Segment im weiteren Jahresverlauf abschwächen wird.

Who is Who Pkw