Wer die Fleet Card von Total Energies oder die Multicard von Eni nutzt, kann ab sofort auf ein größeres Netz an Stationen zurückgreifen. Die Unternehmen haben eine Kooperation geschlossen und akzeptieren nun beide Karten. Für die Kunden wächst so das Netz von Total- und Agip-Stationen in Deutschland auf 1.300 und europaweit auf 1.250 Stationen. Insgesamt können Kunden von Total an 5.000 Tankstellen in Deutschland bargeldlos bezahlen.

