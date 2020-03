So geht es bei DS weiter

„Natürlich lebt so ein Verbandsmeeting auch vom Networking und dem Gedankenaustausch in den Pausen und bei der Abendveranstaltung. Aber auch im Online-Verbandsmeeting kann mit den Referenten und Teilnehmern diskutiert werden. Ich werde das als Moderator begleiten“, sagt Schäfer.

Das Programm der alternativ stattfindenden Webkonferenz mit wichtigen Experten-Impulsen werde gerade zusammengestellt und in der kommenden Woche ab 16. März veröffentlicht. Mit den Referenten werden noch Details zur technischen Umsetzung geklärt und abgestimmt, teilt der Fuhrparkverband mit. Ende April können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann von zu Hause aus Fachinformationen und Vorträgen folgen. Auch die Präsenztermine des Großflotten-Dialogs und der Fachkreis für kommunale Fuhrparks werden nicht stattfinden. Auf der Webkonferenz sollen aber auch deren Interessen abgedeckt werden. Für Mitglieder des Fuhrparkverbands wird die Teilnahme am gesamten Programm kostenlos sein, es können aber auch nur einzelne Teile angeschaut werden.

Der Vorstand des Bundesverband Fuhrparkmanagement hat unter Abwägung alle bekannten Aspekte entschieden, das ursprünglich Ende April in Nürnberg vorgesehene Verbandsmeeting abzusagen, wie der Verband mitteilt. Allerdings wird das Meeting nicht komplett ausfallen, sondern ins Internet verlegt. "Als Zeichen verantwortungsvollen Handelns verzichten wir - so leid es uns tut - auf den Termin, denn die Präsenzveranstaltung ist durch die aktuelle Corona-Pandemie nicht ohne Bedenken durchzuführen", sagt BVF-Geschäftsführer Axel Schäfer.

Der Bundesverband Fuhrparkmanagement hat entschieden, sein 24. Verbandsmeeting in Nürnberg abzusagen. Als Ersatz gibt es eine Web-Konferenz mit interessanten Experten-Vorträgen.

