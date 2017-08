Die wichtigsten Quellen für Verkehrsinformationen: Radio bleibt Nummer eins

Trotz Smartphone und Online-Navi bleibt der gute alte Verkehrsfunk der wichtigste Stauwarner für Autofahrer. 91 Prozent nutzen das Radio, um sich unterwegs über stockenden oder stehenden Verkehr zu informieren, wie eine Umfrage des Digitalverbandes Bitkom ergeben hat. Zwei Drittel der Autofahrer verwenden ein Navigationsgerät mit Verkehrsinformationen. Jeder Dritte hält sich per Smartphone oder Tablet auf dem Laufenden; bei den Unter-30-Jährigen liegt diese Quote allerdings bei 64 Prozent. Insgesamt wurden rund 1.000 Personen in Deutschland befragt.