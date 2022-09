10 Jahre Flottentag von Signal Design Event für Fuhrparkentscheider

Am 13. Oktober 2022 öffnet Signal Design zum zehnten Mal seine Pforten – mit dem Ziel, der Flottenbranche eine exklusive Plattform zu bieten. Dabei stand und steht für die Veranstalter der Netzwerkgedanke an oberster Stelle. So hat sich spätestens seit der Corona-Pandemie gezeigt, wie wichtig das persönliche Gespräch ist. Um das umzusetzen, hat Signal Design in den Jahren 2020 und 2021 kurzerhand zwei Zelte an die Veranstaltungshalle angebaut, sodass Hygienestandards und Mindestabstand eingehalten werden konnten.

250 Fuhrparkleiter aus ganz Deutschland

Zum Jubiläum erwartet Signal Design rund 250 Fuhrparkleiter aus ganz Deutschland. Neben dem Netzwerk-Charakter und dem intensiven Austausch unter den Fuhrparkleitern stehen auch kompetente Gesprächspartner und Dienstleister aus der Flottenbranche Rede und Antwort. Mehr noch: das Rahmenprogramm verspricht Top-Speaker mit spannenden Impulsen.

Rückblick 2021: Im vergangenen Jahr war Motorsportexperte Christian Danner zu Gast beim Signal Design-CEO Markus Schaeffler.

Interessante Themen, hochkarätige Gäste

Die täglichen Herausforderungen für Fuhrparkleiter sind immens, umso wichtiger ist ein Blick über den Tellerrand. Etwa, wie Systeme und Gesellschaften hinsichtlich einer nachhaltigen Mobilität umgestaltet werden können. Dazu spricht Mobilitätsforscher Alexander Rammert die Keynote. Der studierte Verkehrsplaner ist Dozent am Fachgebiet Integrierte Verkehrsplanung an der TU Berlin. Rammert berät politische Entscheidungsträger, Verwaltungen und Unternehmen, wie sie eine hohe Mobilität mit möglichst wenig Verkehr erreichen können.

Impressionen vom 9. Flottentag in Schwäbisch Hall.

Der jährlich stattfindende Motor-Talk gehört zu den absoluten Highlights der Veranstaltung. Die Gästeliste der vergangenen Jahre ist voll mit prominenten Gästen. Darunter die Motorsport-Ikone Christian Danner, FDP-Chef Christian Lindner, Tatort-Kommissar Richy Müller oder Skirennfahrer Felix Neureuther. In diesem Jahr ist der ehemalige Chef von Porsche und VW-Konzern, Matthias Müller, zu Gast. Sein geballtes Know-how steht für interessante Einblicke hinter die Kulissen der Automobilbranche und verspricht einen spannenden Ausblick auf die kommenden Jahre.

Stargast beim Motortalk: Matthias Müller, Ex-Vorstandsvorsitzender von Porsche und Volkswagen, verspricht spannende Einblicke in die Welt des Autobauers.

Sterneküche und Liveband

Bekannt ist der Flottentag darüber hinaus für die Sterneküche des Reber’s Pflug in Kooperation mit dem Grillmeister Simon Kuch. Doch im Jubiläumsjahr setzen die Veranstalter bei der Abendveranstaltung mit der Coverband „Me and the Heat“ noch ein weiteres Highlight obendrauf.

Branchenüberblick mit über 30 Ausstellern

In diesem Jahr ist die Fuhrparkbranche durch über 30 Aussteller aus den Bereichen Softwareentwicklung, Schadenmanagement, Ladungssicherheit, Automobilhersteller, Leasing-Unternehmen, Lade-Lösungen und mehr vertreten.

Kooperation mit dem firmenauto test drive

Im Anschluss an die Tagesveranstaltung findet der firmenauto test drive traditionell bei Signal Design in Schwäbisch Hall statt. Hier können Fuhrparkleiter ausführlich und ohne Zeitdruck die neuesten Dienstwagen-Modelle Probe fahren. Der test drive steht ganz im Zeichen der Elektromobilität. Schwäbisch Hall ist einer von insgesamt fünf Veranstaltungsorten. Mehr Infos und die Anmeldung zum firmenauto test drive finden Sie unter: www.firmenauto.de/testdrive

Programm

08:00 Uhr: Networking und Brezel-Frühstück

09:00 Uhr: Akkreditierung

10:00 Uhr: Begrüßung, Präsentation des zeitlichen Ablaufs und Vorstellung der Partner (40min)

11:00 Uhr: Sind wir hochmobil? Neue Perspektiven für die Mobilität moderner Gesellschaften mit Mobilitätsforscher Alexander Rammert (45min)

12:00 Uhr: bott-BBQ vom deutschen Grillmeister, Networking (90min)

13:30 Uhr: Motortalk mit Matthias Müller

14:30 Uhr: Networking

16:00 Uhr: Verlosung Standrallye

16:45 Uhr: After-Work-Networking in der Lounge

Ab 18:30 Uhr: Abendveranstaltung bei SIGNal mit Mitsubishi-Menü

Für Fuhrparkentscheider ist das Event kostenlos. Die Anmeldung für den Flottentag am 13. Oktober 2022 finden Sie unter: www.flottentag.de

Impressionen vom 9. Flottentag in Schwäbisch Hall.