Nach der Montage der Räder ist noch der richtige Reifendruck zu kontrollieren. Die Daten stehen meist im Tankdeckel, im Einstieg der Fahrertür oder in der Bedienungsanleitung des Autos.

Wer in Eigenregie wechselt, kontrolliert zuerst die alten Reifen. Sind Beulen oder Risse sichtbar, ist das ein Sicherheitsrisiko, sie dürfen dann nicht mehr verwendet werden. Auch zu stark abgefahrenes Profil erfordert einen Ersatz. Zwar fordert der Gesetzgeber mindestens 1,6 Millimeter Restprofil, Experten empfehlen aber, Sommerreifen bereits bei drei Millimetern zu wechseln. Häufig sind die Reifen auf den Antriebsrädern schneller heruntergefahren. Dann reicht es, nur diese zu wechseln. Am besten nimmt man wieder Pneus vom gleichen Typ. Das frische Paar montiert man unabhängig von der Antriebsart auf der Hinterachse, da sie für die Fahrstabilität verantwortlich ist.

Lagern die Sommerreifen auf Felgen in der Garage, kann man den Wechsel spontan selbst durchführen. Wer allerdings fürs Aufziehen der Pneus zum Reifenservice muss, sollte sich frühzeitig um einen Termin kümmern, denn üblicherweise kommt es in der Hochzeit zu Engpässen.

Denn das Schuhwerk für die wärmere Jahreszeit bringt für den Autofahrer vor allem in Hinblick auf Sicherheit Vorteile: Die Fahrstabilität verbessert sich, der Grip in Kurven ist höher, der Bremsweg wird kürzer. Bei warmen Temperaturen verschleißen Winterreifen außerdem schneller.

Zwar besagt eine Faustformel für den periodischen Reifenwechsel, dass Sommerreifen von Ostern bis Oktober genutzt werden sollen. Liegt der christliche Feiertag aber spät im Jahr – wie 2019 Mitte April – kann man den Tausch von den Wetterbedingungen abhängig machen: Ist kein Frost in Sicht und die Temperaturen liegen kontinuierlich über sieben Grad Celsius, empfiehlt sich auch ein früherer Wechsel auf die Sommerbereifung.

