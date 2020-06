Premiere in der Münchner Mittelklasse feiert an Bord des Zweitürers ein neuer 3,0-Liter-Sechszylinderbenziner mit 374 PS.

Premiere in der Münchner Mittelklasse feiert an Bord des Zweitürers ein neuer 3,0-Liter-Sechszylinderbenziner mit 374 PS, der als M440i xDrive immer in Kombination mit Achtgangautomatik und Allradtechnik kommt. Unterhalb des Top-Triebwerks rangieren zwei 2,0-Vierzylinderbenziner mit 184 PS und 258 PS, ebenfalls mit Automatik, aber mit Hinterrad- statt Allradantrieb. Das Dieselangebot besteht zunächst aus einem 2,0-Liter-Vierzylinder mit 190 PS und optionalem Allradantrieb. Im Frühjahr 2021 ergänzt ein 3,0-Liter-Sechszylinder mit 286 PS das Programm. Zeitglich startet der sportliche M440d xDrive mit 340 PS das Angebot. Alle Motoren sind mit einem 48-Volt-Hybridsystem kombiniert.

Die Unterschiede zum günstigeren 3er sollen nicht nur optisch, sondern auch auf der Straße spürbar sein. Das Coupé erhält daher eine breitere Spur an der Hinterachse und einen um zwei Zentimeter gesenkten Schwerpunkt. Dazu kommen eigenständig abgestimmte Dämpfer, eine verwindungssteifere Karosserie und eine optimierte Aerodynamik. Optional soll sich die Fahrdynamik mit Sportbremsen und Hinterachs-Differentialsperre weiter heben lassen.

Optisch tritt der neue Vierer deutlich eigenständiger auf als sein Vorgänger, der im Grunde nur eine leicht aufgehübschte Variante des Dreiers war. Nun trägt der Viersitzer ein komplett eigenes Blechkleid – und vor allem eine neue Front. Die bietet auch eine Lösung für das schon länger gärende Nierenproblem der Marke an. Während der ikonische Kühlergrill bei den vergangenen Modellneuheiten unschön in die Breite gewachsen ist, spannt er sich nun vertikal über die Schnauze. Vorlage waren laut BMW unter anderem das Vorkriegs-Coupé 328 und der 3.0 CSi aus den 1970er-Jahren. Bei der auf der IAA 2019 präsentierten Studie "Concept 4 Series" sorgte das neue Nierendesign noch für viele Diskussionen, die Serienversion wirkt gefälliger, dürfte aber trotzdem die Meinungen spalten.

BMWs Mittelklasse-Coupé emanzipiert sich in der Neuauflage stärker von 3er-Limousine und -kombi. Das neue Selbstbewusstsein fällt schon auf den ersten Blick auf.

