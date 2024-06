BYD-Vertriebsnetz wächst Neun weitere Standorte in Deutschland

Ein funktionierendes und flächendeckendes Vertriebs- und Servicenetz ist insbesondere für Flottenkunden ein wichtiges Kriterium sich für eine Marke zu entscheiden. Derzeit verfügt BYD nach eigenen Angaben über 27 Standorten in Deutschland. Diese werden von den Handelsgruppen Glinicke, Reisacher, Riess, Senger, SPT Avior, Sternauto und Hedin Automotive betrieben. Die Neueröffnungen erfolgten unter anderem in Berlin, München, Dortmund und Göttingen. Jan Grindemann, COO Hedin Electric Mobility und Generalimporteur von BYD in Deutschland, betont: „Mit der diesjährigen Erweiterung unseres Vertriebs- und Servicenetzes erfüllen wir unser Versprechen an die Kunden. Wir setzen auf professionelle Händlergruppen, um in Beratung, Verkauf und Service höchste Qualität und Kompetenz zu bieten.“

BYD will Vertriebs- und Servicenetzdichte erhöhen

Bei der Fußball-Europameisterschaft tritt BYD als offizieller Partner auf. Das Engagement soll dem chinesischen Hersteller zu deutlich mehr Bekanntheit verhelfen. Für das Jahr 2024 sind laut BYD weitere Neueröffnungen und Auftritte geplant. Sternauto wird im dritten Quartal einen Store in Berlin eröffnen. Zudem arbeitet Hedin Electric Mobility eng mit bestehenden Partnern zusammen und plant neue Kooperationen, um die Vertriebs- und Servicenetzdichte weiter zu erhöhen. Im Großraum Stuttgart sind kurzfristig zusätzliche Standorte vorgesehen, um die regionale Präsenz zu stärken. Seit Anfang Mai ist die Grill-Gruppe im Großraum München offizieller Service-Partner von BYD in Deutschland. Am gemeinsamen Standort in Hohenlinden, östlich von München, bietet sie umfassende Serviceleistungen wie Wartung, Reparatur, Lack- und Karosseriearbeiten sowie den Verkauf von Ersatzteilen und Zubehör an.