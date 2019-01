Elektroautos in Deutschland 2019

Hier unten finden Sie alle in Deutschland erhältlichen Erdgasmodelle.

Mehr über Autogas lesen Sie hier In der Fotoshow oben finden Sie alle derzeit ab Werk erhältlichen Flüssiggas-Pkw mit Preis, Verbrauch, Reichweit, Abmessung etc.).

Ein auf LPG-Antrieb umgerüstetes Auto fährt sowohl mit Gas als auch mit Benzin. Im Gasbetrieb verbraucht es rund 30 Prozent mehr, was aber der niedrige Preis (ein Liter Autogas kostet zwischen 50 und 60 Cent) wettmacht. Allerdings haben mittlerweile viele Hersteller Autogasmodelle gestrichen. Opel etwa nahm mit der Umstellung auf WLTP-Verbrauchswerte Ende 2018 alle LPG-Modelle aus dem programm.

Was steckt genau dahinter? Flüssiggas, Autogas, LPG – die Begriffe meinen alle das Gleiche. Autogas ist ein Abfallprodukt der Ölindustrie und lässt sich problemlos verwenden, um einen Verbrennungsmotor anzutreiben. Die relative einfache Technik ist ausgereift und lässt sich problemlos nachrüsten, da LPG im Gegensatz zu Erdgas keinen Hochdrucktank benötigt. Kosten: je nach Modell ab 1.000 Euro. Meist sitzt der Zusatztank unter der Rückbank oder im Kofferraum. Der originale Benzintank bleibt erhalten, so dass es kein Problem mit der Reichweite gibt. Wer auf Nummer sicher gehen will, wählt ein direkt vom Hersteller umgerüstetes Modell mit voller Werksgarantie.

Wer seinen Motor auf LPG-Betrieb umrüstet, hat zwei Vorteile: Er spart kräftig an der Tankstelle, und er fährt umweltfreundlicher. Denn Autogasfahrzeuge stoßen gut 20 Prozent weniger CO2 aus als Benziner. Außerdem hat die Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes herausgefunden, dass sich mit dem alternativen Kraftstoff im Fahrbetrieb der Feinstaubausstoß im Vergleich zu benzinbetriebenen Ottomotoren um bis zu 99 Prozent reduzieren lässt. Im Vergleich zu Diesel-Pkws stoßen Autogas-Modelle außerdem nur ein Fünfzigstel der gesundheitsschädlichen Stickstoffoxide aus. Deshalb gilt für Autogas auch weiterhin (bis 2022) ein ermäßigter Mineralölsteuersatz.

firmenauto zeigt Ihnen alle derzeit in Deutschland ab Werk erhältlichen Pkw mit LPG-Motor.

