Der sogenannte "Virtual Visor" feiert auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas (7. bis 10. Januar) Premiere, Angaben zu einer möglichen Serienfertigung der intelligenten Sonnenblende macht das Unternehmen nicht.

Mit einer digitalen Blende will Bosch die Sicht von Autofahrern bei niedrig stehender Sonne verbessern. Kernelement ist ein großer transparenter LCD-Bildschirm vor der Windschutzscheibe, bei dem abhängig vom Lichteinfall einzelne Bereiche verdunkelt werden können. Welche das im konkreten Fall sind, entscheidet ein Computer mit Hilfe einer auf die Augen des Fahrers gerichteten Kamera. Die übrigen Bereiche bleiben durchsichtig und erlauben den Blick auf den Verkehr.

