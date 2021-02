Elektroautos in Flotten bringen

E-Autos von Fiat und Jeep Elektroautos in Flotten bringen

Alle Elektroautos in Deutschland (2021)

Das neue Gesetzt ist nur einer der Bausteine, mit dem die Bundesregierung den Ausbau des E-Auto-Infrastruktur vorantreiben will. Erst am Mittwoch hatte das Kabinett den Aufbau eines Schnellladenetzes für Elektroautos beschlossen. Außerdem gibt es seit Ende 2020 ein Förderprogramm für den Einbau privater Ladestationen.

Bei Neubauten oder Renovierungen müssen Bauherren künftig an die Erfordernisse des E-Autos denken.

