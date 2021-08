Die Leserwahl zu den ETM Awards ist nicht zu vergleichen mit den von Jurys oder anderen Gremien vergebenen Auszeichnungen. Welche Fahrzeuge zu den besten Nutzfahrzeugen gekürt werden, entscheiden ausschließlich Sie selbst. Da Sie Tag für Tag mit den Fahrzeugen unterwegs sind, kennt niemand die zur Wahl stehenden Kandidaten so gut wie Sie. Vor diesem Hintergrund gilt der ETM Award als wichtiger Indikator und Benchmark in der Nutzfahrzeugbranche. Ob Fahrzeuge, Retarder, Kühlaggregate oder Truckservice: Die Leserwahl wird seit 1997 nach einer einheitlichen Methodik durchgeführt. Das ermöglicht den teilnehmenden Unternehmen langfristige und tiefgreifende Vergleiche mit Wettbewerbern.

Kleinstlieferwagen spielen bei der Versorgung von Innenstädten eine zentrale Rolle. In Zeiten des boomenden Online-Handels werden die praktischen City-Flitzer - insbesondere für die letzte Meile - immer wichtiger. Aufgrund ihrer Größe und Wendigkeit erfreuen sich die Kleintransporter zur Zeit wachsender Beliebtheit. Gleichzeitig bieten sie ein überraschend geräumiges Inneres und ein Gesamtgewicht von 0,5 bis um die 1,8 Tonnen. Das macht sie zu idealen Zustellfahrzeugen. Darüber siedeln die klassischen Lieferwagen mit 1,9 bis 2,5 Tonnen Gesamtgewicht, die oft auch mit langem Radstand zu haben sind. In diesem Jahr stellten sich elf Lieferwagen der Wahl unserer Leser. In der Bildergalerie sehen Sie alle Gewinner der Gesamt- und Importwertung sowie alle Kandidaten, die teilgenommen haben.

Nutzfahrzeug-Profis haben gewählt: Die ETM Awards 2021 prüsentieren die besten Lieferwagen. Alle Modelle in der Bildergalerie

Platz 1 der Gesamtwertung in der Kategorie Lieferwagen geht mit 36,9 Prozent der Stimmen an den VW Caddy ...

