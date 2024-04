Fahrbericht Porsche Macan Ziemlich viel neu

Beim neuen Macan macht Porsche alles anders. Das Erfolgsmodell kommt komplett neu und ausschließlich mit E-Antrieb in die Fuhrparks. Ganz schön mutig.

Nach dem Taycan ist der Macan Porsches zweite Modellreihe, die komplett elektrifiziert wird. Ab Sommer kommen vorerst zwei Versionen: der Basis-Macan 4 ab 70.672 Euro (alle Preise netto) und den Macan 4 Turbo ab 96.303 Euro. Die Macan-DNA ist weiterhin gut erkennbar. Modern interpretiert, fallen kurze Überhänge auf, die Seitenlinie zeigt einen coupéhaften Körper mit der typischen Dachlinie und erstmals rahmenlosen Scheiben. In der Länge legt er um gut 10 Zentimeter auf 4,78 Meter zu, ist etwas breiter geworden und minimal flacher.

Neuer Macan mit mehr Ladevolumen als Vorgänger

Auf einen klassischen Kühlergrill verzichtet Porsche, für eine deutlich verbesserte Aerodynamik sorgen am Bug variable Kühlluftklappen und ein geschlossener Unterboden. Die windschnittige Form geht nicht auf Kosten des Platzangebots. Mit 540 bis 1.348 Liter bietet der Macan insgesamt 127 Liter mehr Ladevolumen als sein Vorgänger. Auch, weil es unter der Fronthaube ein zusätzliches 84 Liter-Fach (Frunk) zum Verstauen von Ladekabeln und kleinen Taschen gibt.

Foto: Porsche Glücklicherweise erlag Porsche nicht der Versuchung, das Innenraum-Design neu zu erfinden oder mit Oversize-Displays zuzupflastern.

Drei Bildschirme und neues Betriebssystem

Glücklicherweise erlag Porsche nicht der Versuchung, das Innenraum-Design neu zu erfinden oder mit Oversize-Displays zuzupflastern. Vieles erinnert an den Taycan. Es gibt drei Bildschirme, das Curved-Kombiinstrument, das Zentral-Display und optional eines für den Beifahrer. Als neues Betriebssystem nutzt Porsche Android Automotive OS. Die Sprachsteuerung hört aufs Wort, die Konnektivität ist einwandfrei, auch Fremd-Apps wie Spotify lassen sich jetzt herunterladen, per QR-Code schweben die eigenen Playlists superschnell in den Macan.

Topmodell Macan Turbo bringt 639 PS

Der Einstieg beginnt beim Macan 4 mit bis zu 408 PS, das vorläufige Topmodell Turbo bringt es auf maximal 639 PS. Wer sich den Kick per Overboost und Launch Control gibt, erntet den Zorn von 1.130 Newtonmetern. Der 2,3 Tonner katapultiert einen binnen weniger Wimpernschläge hinter den Horizont, 3,3 Sekunden vergehen bis Tempo 100. Unmittelbar.

Porsche Macan: zwei neu entwickelte E-Motoren

Seine Kraft verteilt der Macan 4 über zwei neu entwickelte E-Motoren an beide Achsen. Modelle mit Heckantrieb folgen, ebenso ein GTS oder ein Macan T. Bei den Allradlern soll die Elektronik die Kraft fünf Mal schneller verteilen als konventionelle Systeme und binnen zehn Millisekunden auf Schlupf reagieren.

Foto: Porsche In der Länge legt der neue Macan um gut 10 Zentimeter auf 4,78 Meter zu, ist etwas breiter geworden und minimal flacher.

800 Volt-Architektur, maximale Ladeleistung bis zu 270 kWh

Die Reichweite korreliert mit dem eigenen Temperament. Im Idealfall sind es bis zu 613 Kilometer beim Macan 4 und bis zu 591 Kilometer beim Turbo. Da der E-Antrieb auf einer 800 Volt-Architektur basiert, kommt der Akku ruckzuck zu neuer Energie. Die maximale Ladeleistung beträgt bis zu 270 kWh, dann soll in nur vier Minuten Power für 100 Kilometer im Akku sein. An 400-Volt-Säulen nutzt Porsche das sogenannte Bank-Laden. Dabei teilt die Elektronik die 800 Volt-Batterie in zwei Hälften mit halber Spannung und lädt mit bis zu 150 kW.

Komplett neu entwickeltes Fahrwerk

Auch das Fahrwerk wurde komplett neu entwickelt. Die tief im Parterre eingebaute Batterie verhilft schon mal zu einer satten Straßenlage. Dem Team gelang eine Gewichtsverteilung von 48 Prozent vorne und 52 Prozent hinten, was den Macan in schnellen, kurvigen Passagen spürbar fahraktiv macht. Wer den Turbo wählt, erhält zudem noch die elektronisch geregelte Quersperre Torque Vectoring Plus an der Hinterachse. Erstmals gibt es für den Macan optional auch eine Hinterachslenkung mit einem maximalen Einschlagwinkel von fünf Grad.

Audi Q6 e-tron Mit Hochspannung erwartet

Technische Daten – Porsche Macan 4

Fünftüriger Elektro-SUV mit Allradantrieb und 800 Volt-Architektur

Länge: 4,78 m,

Breite: 1,94 m

Höhe: 1,62 m

Radstand: 2,89 m

Kofferraumvolumen hinten 540 - 1348 Liter

Kofferraumvolumen vorne 84 Liter

Porsche Macan 4

Elektroantrieb

Leistung 408 PS

maximales Drehmoment 650 Nm

Automatikgetriebe

Lithium-Ionen-Batterie mit 100 kWh

0-100 km/h: 5,1 s

Vmax: 220 km/h, max

Reichweite 613 Kilometer (WLTP),

Preis: ab 70.672 Euro

Porsche Macan 4 Turbo

Elektroantrieb

Leistung 639 PS

maximales Drehmoment 1.130 Nm

Automatikgetriebe

Lithium-Ionen-Batterie mit 100 kWh

0-100 km/h: 3,3 s

Vmax: 260 km/h

max. Reichweite 591 Kilometer (WLTP).

Preis: ab 96.302 Euro

Porsche Macan – Kurzcharakteristik

Warum: weil kein anderer E-SUV so porschig fährt

Warum nicht: weil in der Perfektion die Emotion etwas zu kurz kommt

Was sonst: Audi Q6 e-tron, Maserati Folgore Q4

Wann kommt er: ab Mitte 2024