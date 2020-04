So wird das Gepäck richtig verstaut

Ladungssicherung im Kombi So wird das Gepäck richtig verstaut

An die Reifen, fertig - los

Sommerreifenwechsel An die Reifen, fertig - los

An die Reifen, fertig - los

Testsieger ist der A1 Speed Wax Plus 3 von Dr. Wack, der einen langanhaltenden und wasserabweisenden Schutz ermöglicht. Auch bei der Farbauffrischung sowie beim Auftragen und Auspolieren überzeugt das Produkt. Die empfehlenswerten Produkte sind Sonax Xtreme Brilliant Wax 1, Sonax AutoHartWax und RS 1000 Glanz-Wachs. Letzterer punktet durch sein gutes Preis-Leistung-Verhältnis.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

E-Mobilität Testdrives