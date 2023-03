Ladekosten in Europa Wo ist es am teuersten für E-Autofahrer?

Batteriebetriebene Fahrzeuge haben bei den Neuzulassungen in der EU im vergangenen Jahr einen Marktanteil von zwölf Prozent erreicht. Den höchsten E-Auto-Anteil an den Pkw-Neuzulassungen in Europa weist der Auswertung nach Norwegen mit 74 Prozent im dritten Quartal auf, gefolgt von Island (35 %) und Schweden (30 %). Deutschland liegt mit 9,7 Prozent im Mittelfeld. Bei den Firmenflotten dürfte der Anteil deutlich höher liegen.

Wie viel kostet das Aufladen eines E-Autos in Europa?

Während Elektrofahrzeuge bei Fahrern in ganz Europa immer beliebter werden, variieren die Ladekosten in den einzelnen europäischen Ländern erheblich. Das irische Preisvergleichsportal Switcher hat die Kosten für das Aufladen von Elektrofahrzeugen in ganz Europa recherchiert und die 10 günstigsten und teuersten Länder basierend auf dem Preis einer vollen Ladung und dem Fahren von 100 km aufgelistet.

Deutschland liegt auf Platz 3

Die Niederlande waren mit durchschnittlich 0,80 Euro pro 100 km das mit Abstand billigste Land. In Deutschland kostete der Ladestrom für 100 km 5,84 Euro im Schnitt. Damit rangiert Deutschland auf Platz drei der teuersten Länder.

Top 10 der günstigsten Länder zum Laden eines Elektroautos in Europa

Die günstigsten Orte in Europa, um ein Elektrofahrzeug zu betreiben, befinden sich hauptsächlich in Mittel- und Südosteuropa, mit Ausnahme der Niederlande, die großzügige staatliche Energiezertifikate haben.

1. Niederlande

Durchschnittliche Ladekosten: 2,74 Euro

Durchschnittliche Kosten 100 km: 0,80 Euro

2. Kosovo

Durchschnittliche Ladekosten: 3,71 Euro

Durchschnittskosten 100 km: 1,09 Euro

3. Georgien

Durchschnittliche Ladekosten: 4,53 Euro

Durchschnittskosten 100 km: 1,33 Euro

4. Serbien

Durchschnittliche Ladekosten: 4,90 Euro

Durchschnittskosten 100 km: 1,44 Euro

5. Türkei

Durchschnittliche Ladekosten: 5,25 Euro

Durchschnittskosten 100 km: 1,54 Euro

6. Bosnien und Herzegowina

Durchschnittliche Ladekosten: 5,38 Euro

Durchschnittskosten 100 km: 1,58 Euro

7. Nordmazedonien

Durchschnittliche Ladekosten: 5,70 Euro

Durchschnittskosten 100 km: 1,67 Euro

8. Albanien

Durchschnittliche Ladekosten: 5,71 Euro

Durchschnittskosten 100 km: 1,67 Euro

9. Ungarn

Durchschnittliche Ladekosten: 5,75 Euro

Durchschnittskosten 100 km: 1,69 Euro

10. Montenegro

Durchschnittliche Ladekosten: 5,83 Euro

Durchschnittskosten 100 km: 1,71 Euro

Top 10 der teuersten Länder zum Laden eines Elektroautos in Europa

Die teuersten Länder zum Aufladen von Elektrofahrzeugen haben tendenziell einen höheren Marktanteil von Elektrofahrzeugen am Neuwagenverkauf und mehr Elektro- und Hybridfahrzeuge auf der Straße, mit Ausnahme von Zypern und Tschechien.

1. Dänemark

Durchschnittliche Ladekosten: 27,65 Euro

Durchschnittskosten 100 km: 8,11 Euro

2. Belgien

Durchschnittliche Ladekosten: 20,48 Euro

Durchschnittliche Kosten 100 km: 6,00 Euro

3. Deutschland

Durchschnittliche Ladekosten: 19,89 Euro

Durchschnittskosten 100 km: 5,83 Euro

4. Italien

Durchschnittliche Ladekosten: 18,89 Euro

Durchschnittskosten 100 km: 5,54 Euro

5.Spanien

Durchschnittliche Ladekosten: 18,63 Euro

Durchschnittskosten 100 km: 5,46 Euro

6. Tschechien

Durchschnittliche Ladekosten: 18,55 Euro

Durchschnittskosten 100 km: 5,44 Euro

7. Irland

Durchschnittliche Ladekosten: 16,63 Euro

Durchschnittskosten 100 km: 4,87 Euro

8. Zypern

Durchschnittliche Ladekosten: 15,81 Euro

Durchschnittskosten 100 km: 4,64 Euro

9. Schweden

Durchschnittliche Ladekosten: 15,32 Euro

Durchschnittskosten 100 km: 4,49 Euro

10. Rumänien

Durchschnittliche Ladekosten: 14,33 Euro

Durchschnittliche Kosten 100 km: 4,20 Euro