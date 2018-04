Zu Preisen ab 35.630 Euro (alle Preise netto) sind ab sofort die zweitürigen Varianten der überarbeiteten Mercedes C-Klasse bestellbar. Ausgeliefert werden das Coupé und das mindestens 40.336 Euro teure Cabrio ab Juli.

Basismodell ist jeweils der C 200 mit einem 184 PS starken 1,5-Liter-Benziner, Neungangautomatik und Hinterradantrieb. Für knapp 2.000 Euro Aufpreis werden alle vier Räder angetrieben. Serie ist die Allradtechnik beim Sportmodell C 43 (ab 54.200 Euro), das über einen 3,0-Liter-V6-Benziner mit 390 PS verfügt. Einziger Diesel ist der 2,0-Liter-Vierzylinder im 194 PS starken C 220d (ab 37.480 Euro).

Erkennbar ist das Lifting der beiden Viersitzer unter anderem an einem neuen Stoßfänger und umgestalteten, nun serienmäßigen LED-Leuchten. Im Innenraum der Facelift-Modelle hält optional das digitale Kombiinstrument aus der S-Klasse Einzug, erhältlich ist zudem ein vergrößertes Media-Display. Das Lenkrad wurde mit neuen Berührfeldern sowie Bedientasten für den Tempomat aufgerüstet. Gegenüber den Vor-Facelift-Modellen sind die Preise durch die Mehrausstattung sehr deutlich gestiegen, das C200 Coupé war bislang für rund 31.930 Euro zu haben, das entsprechende Cabrio für knapp 37.815 Euro. Unter anderem fehlte beiden neben einigen weiteren nun serienmäßigen Ausstattungsdetails auch das Automatikgetriebe.