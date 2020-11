Größere Räder in Süddeutschland

Größere Räder in Süddeutschland

Gegenüber dem Vorgängerpneu Primacy 4 konnte der Rollwiderstand des neuen Sommerreifens um knapp 30 Prozent verringert werden. Die Gründe dafür sind unter anderem der Einsatz einer besonderen Gummimischung und einer luftdichten Gummilage, die den Energieverlust verringern und so zur Senkung des Rollwiderstands beitragen. Der reduzierte Rollwiderstand soll etwa bei E-Autos die Reichweite um bis zu 7 Prozent erhöhen; bei Verbrennern soll er für eine Kraftstoffersparnis von 0,2 Litern auf 100 Kilometern gut sein.

Michelin stellt im Frühjahr 2021 einen neuen Sommerreifen in die Regale der Händler. Der ePrimacy wird in 56 Dimensionen von 15 bis 20 Zoll angeboten; diese sind sowohl für konventionell angetriebene als auch E-Fahrzeuge geeignet. Der ePrimacy will durch einen geringen Rollwiderstand sowie durch gute Ergebnisse beim Bremsen auf nasser Fahrbahn (Nassgrip) überzeugen. Der Reifenhersteller erwartet, dass alle Dimensionen beim Reifenlabel in der Kategorie Rollwiderstand mit des Bestnote A und beim Nassgrip mit B und besser bewertet werden.

