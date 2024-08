Personalie BBM Mobilitätsverband erweitert Beirat

Der Bundesverband Betriebliche Mobilität (BBM) hat Prof. Dr. Stephan A. Jansen in seinen wissenschaftlichen Beirat berufen. Jansen, Professor für Management, Innovation & Finanzen an der Karlshochschule in Karlsruhe und Direktor des Center for Philanthropy & Civil Society, bringt umfassende Expertise in den Bereichen urbane Innovation, Mobilität und Digitalisierung mit. Zusätzlich ist er Stiftungsgastprofessor für Urbane Innovation an der Universität der Künste Berlin und assoziierter Forscher am Alexander von Humboldt-Institut für Internet & Gesellschaft.

Vordenker im Bereich der betrieblichen Mobilität

Prof. Jansen gilt als Vordenker im Bereich der betrieblichen Mobilität und publiziert seit 2007 regelmäßig Kolumnen und Fachbeiträge in führenden Medien. Bei Fuhrpark- und Mobilitätsverantwortlichen genießt er einen hohen Bekanntheitsgrad, unter anderem durch seine Tätigkeit als Autor für „Autoflotte“ und als Impulsgeber auf der „Nationalen Konferenz für betriebliche Mobilität“, die in diesem November zum dritten Mal stattfindet.

Neben seiner akademischen Laufbahn ist Prof. Jansen in zahlreichen Beiräten und als wissenschaftlicher Berater für Unternehmen, Stiftungen und Bundesministerien aktiv. So war er unter anderem Mitglied im „Innovationsdialog“ der Bundeskanzlerin und des Bundeskanzleramtes sowie in der „Forschungsunion“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Darüber hinaus beriet er persönlich hochrangige Politiker wie den ehemaligen Vizekanzler Peer Steinbrück.

Jansen gilt als Experte im Bereich nachhaltiger Mobilität

„Prof. Jansen ist ein ausgewiesener Experte im Bereich nachhaltiger Mobilität und wird mit seiner weitreichenden Erfahrung und seinem Wissen einen wichtigen Beitrag im wissenschaftlichen Beirat des BBM leisten“, sagt Marc-Oliver Prinzing, Vorstandsvorsitzender des BBM. „Seine umfangreiche Expertise in Management, Innovation, Finanzen und Digitalisierung wird uns helfen, die Zukunft der betrieblichen Mobilität nachhaltig zu gestalten und voranzutreiben.“

