Der Nissan Leaf ist das wertstabilste Elektroauto. Nach drei Jahren liegt sein Restwert bei 74 Prozent des Listenpreises, wie der Gebrauchtwagenvermittler Abracar auf Basis seiner Nutzerdaten ermittelt hat. Auf Rang zwei folgt der VW Golf E mit einem Restwert von 62 Prozent. Der BMW i3 landet mit 56 Prozent auf dem dritten Platz, knapp vor Smart Fortwo und Renault Zoe mit je 54 Prozent. Im Schnitt verloren die E-Autos im ersten Jahr 17,5 Prozent an Wert. Im zweiten Jahr waren es noch 15,2, im dritten 13,1 Prozent.

Elektroautos sind relativ wertstabil. Am wenigsten Verluste fährt ein japanisches Kompaktmodell ein.

