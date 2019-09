Mehr Reichweite für elektrifizierte Autos verspricht ein neuartiges Solardach des Fraunhofer Instituts für solare Energie. Die Photozellen sind bei dem nun vorgestellten Ansatz einander überlappend angeordnet, so dass die üblichen unproduktiven Freiräume zwischen den einzelnen Elementen entfallen. Die Leistung soll bei 210 Watt pro Quadratmeter liegen, an sonnigen Tagen ließen sich so rund 10 Kilometer zusätzliche Reichweite erzeugen. Die dünnen Zellen können zwischen die Gläser eines Panoramadachs eingelassen werden und lassen sich auch einfärben – etwa im Lackton des Fahrzeugs. Öffentlich präsentiert wird die "Morpho Color" genannte Technik auf der IAA in Frankfurt (12. bis 22. September).

Solarzellen als Reichweitenverlängerer für E-Autos liegen im Trend. So will das Start-up Sono Motors im kommenden Jahr einen Kompaktwagen mit Photovoltaik-Karosserie auf den Markt bringen, die Strom für bis zu 34 Kilometer Zusatzreichweite am Tag generieren.