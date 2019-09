Es ist nicht immer drin, was draufsteht

Das checken wir vier Wochen später: Showdown auf einem Testgelände in Norddeutschland mit Brems-, Aquaplaning- und Geräuschtests, Handling- und Spurwechselprüfungen. Zu den fünf Disziplinen auf Schnee wird jeder Reifen hier nochmals nach zwölf weiteren Kriterien getestet und bewertet. Dem Good-year gelingt es knapp, die Führung zu halten. Fast hätte ihn der Bridge-stone mit überragenden Nässeleistungen noch verdrängt. Vredestein hält bei nur leichten Abstrichen im Schnee den Anschluss, auch Conti mischt mit guter Trocken-/Nass-Performance im Führungsquartett mit.

Auf Schnee ist der neue Goodyear Ultra Grip Performance Plus nicht zu schlagen. Mal sehen, ob er seine Führung auch in den Nass- und Trockentests behaupten kann.

In der für unseren Testwagen VW T-Roc empfohlenen Winterreifendimension 215/55 R 17 fällt das Angebot mehr als üppig aus. Die interessantesten Produkte haben wir getestet. Gegen den bewährten Conti TS 850 P, als Vorjahrestestsieger unser Referenzreifen, treten gleich drei Newcomer an: der eben erst vorgestellte Bridgestone Blizzak LM005, der verbesserte Good-year UltraGrip Performance Plus und der jüngst vorgestellte Nokian WR Snowproof, der speziell auf mitteleuropäische Winter optimiert sein soll. Aus dem oberen Preissegment stellt sich Michelin Alpin 6 dem Test, aus dem Mittelfeld kommen Vredestein Wintrac Pro, Pirelli Winter Sottozero 3, Toyo Snowprox S954 und der seit 2015 bewährte Hankook Icept Evo². Als preisgünstigere Alternativen nehmen der Falken Eurowinter HS01 und Giti Winter W1 am Test teil.

Der SUV-Trend scheint unaufhaltsam, doch nicht die großen Schwergewichtler machen hier die Stückzahlen. Kompaktmodelle vom Schlage eines Opel Mokka, Seat Ateca oder VW T-Roc werden am häufigsten als Geschäftswagen gefahren, selten mit Allrad-, meist dagegen mit Frontantrieb. Damit haben diese domestizierten SUV der Golf-Klasse in ihrem überwiegend durchstreiften Revier – der Stadt – kaum Nachteile, außer eben bei glatten Straßen im Winter. Doch da helfen ohne ganzjährigen Allrad-Mehrverbrauch gute Winterreifen weiter. Nur welche?

