Plug-in Hybride von Fiat/Jeep In der City nur elektrisch

Kaufinteressenten können den Yaris Hybrid bereits in der "Premier Edition" vorbestellen. Diese kostet 21.672 Euro netto und beinhaltet unter anderem 17-Zoll-Alus, Klimaautomatik, Sitzheizung, Head-up-Display, Rückfahrkamera sowie Apple Carplay und Android Auto.

Der Mitte September 2020 debütierende neue Toyota Yaris kommt in der Hybridvariante auf eine Systemleistung von 115 PS. Der neu entwickelte 1,5-Liter-Dreizylinder leistet 90 PS, der E-Motor 79 PS. Den Durchschnittsverbrauch des Kleinwagens gibt Toyota mit 3,2 Litern (NEFZ) an. Der CO2-Ausstoß liegt bei 73 g/km. Der noch aktuelle Yaris Hybrid verbraucht bei einer Systemleistung von 100 PS durchschnittlich 3,7 bis 4,0 Liter und emittiert 84 bis 91 Gramm CO2 pro Kilometer.

