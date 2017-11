Für jeden privat mit einem Firmenwagen gefahrenen Kilometer will der Fiskus Geld sehen. Entweder werden die Fahrten pauschal versteuert. Das ist den Finanzbeamten und auch den meisten Unternehmen am liebsten, denn damit haben sie am wenigsten Arbeit. Oder aber, indem der Fahrer im Fahrtenbuch jeden Kilometer penibel aufzeichnet: Das Finanzamt will ganz genau wissen, wen er wann warum besucht hat - und wehe, es schleichen sich nur kleinste Fehler oder Ungereimtheiten ein. Dann machen die Steuerprüfer kurzen Prozess und erklären die gesamte Abrechnung für ungültig.

Privat oder dienstlich?

Einfacher lassen sich die Dienst- und Privatkilometer mit einem digitalen Fahrtenbuch aufzeichnen. Dahinter verbergen sich kleine Black Boxes, die in die Fahrzeugelektronik integriert wird. Die meisten funktionieren ähnlich: Meist wählt der Fahrer vor jeder Tour, ob er privat oder dienstlich fährt, und das Gerät zeichnet die Route über ein Ortungssignal auf. Bei manchen Systeme muss er das später am Computer erledigen.

Dazu lassen sich die Daten auf den PC oder in die Flottensoftware übertragen und dort bearbeiten. Wobei bearbeiten nicht manipulieren bedeutet. Vielmehr kann oder muss der Fahrer den Zweck der Fahrt und die besuchten Kunden eintragen.

Unterschiede gibt es vor allem im Umfang der Systeme. Dem Alleinunternehmer mag ein einfaches Aufzeichnungsgerät genügen. Für komplexere Anforderungen gibt es dagegen Systeme, die eine elektronische Führerscheinkontrolle beinhalten oder auch Touren planen können.

