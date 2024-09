Wechsel im Audi Vorstand Schubert übernimmt von Wortmann

Mit Marco Schubert holt sich Audi einen international erfahrenen und strategisch versierten Manager zurück an Bord. Seine Aufgabe wird es sein, die erfolgreiche Arbeit von Hildegard Wortmann fortzuführen und Audi auf den globalen Märkten weiter zu stärken. Vor dem Hintergrund einer zunehmend dynamischen und herausfordernden Automobilbranche wird es darauf ankommen, neue Impulse im Vertrieb zu setzen und die Transformation der Marke Audi hin zu Elektromobilität und Digitalisierung voranzutreiben.

Branchenerfahrung von Schubert

Marco Schubert verfügt über mehr als 30 Jahre Berufserfahrung in der Automobilindustrie, davon 20 Jahre bei Audi. Seit 2021 ist er Leiter Region Europa bei Porsche. Vorher war der geborene Magdeburger drei Jahre als President Audi Sales Division in China tätig. Bei Skoda Auto leitete er bis 2018 den Vertrieb Asien und Übersee. Von 2014 bis 2017 war Marco Schubert Managing Director bei Audi in Schweden. Zuvor hatte er drei Jahre lang die Leitung der Region Nordeuropa bei Audi inne.

Erfolge von Hildegard Wortmann

„Hildegard Wortmann hat den Vertrieb der Marke Audi und des Volkswagen-Konzerns maßgeblich vorangebracht und entscheidend geprägt. In ihrer Konzernfunktion hat sie ein starkes, markenübergreifendes Fundament für den weltweiten Vertrieb erarbeitet. Bei Audi hat sie mit ihrem Team Absatzrekorde erzielt. Im Namen des Aufsichtsrats bedanke ich mich für ihr unermüdliches Engagement voller Empathie“, erklärte der Audi Aufsichtsratsvorsitzende Manfred Döss und fügte hinzu: „Marco Schubert bringt mit seiner internationalen Erfahrung genau die Fähigkeiten mit, die Audi jetzt braucht, um die komplexen Herausforderungen in den Märkten weltweit zu meistern.“

Hildegard Wortmann ist seit über 34 Jahren in weltweit führenden Unternehmen tätig, die letzten 26 Jahre in der Automobilindustrie. Die geborene Münsteranerin ist im Juli 2019 als Mitglied des Vorstands der AUDI AG, verantwortlich für Vertrieb und Marketing, von der BMW Group in den Volkswagen-Konzern gewechselt. Zusätzlich ist sie seit Februar 2022 zunächst als Konzernvorstand, ab September 2022 als Mitglied der neu formierten erweiterten Konzernleitung in der Verantwortung für den weltweiten Konzernvertrieb des Volkswagen-Konzerns.