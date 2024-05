Arval und BYD Europaweite Partnerschaft

Arval und BYD haben eine Absichtserklärung zur Kooperation beschlossen. Dabei wird die Unterstützung nationaler und internationaler Firmenkunden berücksichtigt, die ihre Flottenelektrifizierungsstrategie für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge beschleunigen wollen. Dazu zählen auch die Beratung der Fuhrparks, die neue Antriebslösungen, die batteriebetriebene Fahrzeuge und Energiespeicher sowie Solarsysteme kombinieren. Das Angebot an Elektrofahrzeugen von BYD bietet Arval-Kunden nach eigenen Angaben eine größere Auswahl und fördert die Einbeziehung von Elektrofahrzeugen in die Fahrzeugpolitik sowie den Übergang zu elektrischen Antrieben. Die Absichtserklärung wurde im Rahmen einer offiziellen Zeremonie am Hauptsitz von BYD Global in Shenzhen, China, in Anwesenheit von Michael Shu, Managing Director, BYD Europe, Alain Van Groenendael, Chairman und CEO von Arval, und weiteren Vertretern beider Parteien unterzeichnet.

Services für Flotten zur E-Mobilität

Der Umstieg auf alternative Antriebe ist laut Arval, Teil der DNA des Unternehmens und die Partnerschaft mit BYD sei nur eine von mehreren wichtigen Initiativen von Arval. Weitere Dienste und Services sind:

Spezielle Beratungsmethoden zur Entwicklung von Mobilitätsstrategien, die die Transformation hin zu alternativen Antrieben unterstützen, wie SMaRT (Sustainable Mobility and Responsibility Targeting), die den Einsatz von Elektrofahrzeugen sowie ergänzende Mobilitätslösungen wie Fahrräder und Carsharing einschließen.

Angebote, die die Hemmschwelle für die Einführung von Elektrofahrzeugen senken, insbesondere Arval Charging Services, ein Paket, das mit jedem geleasten Elektrofahrzeug eine Ladestation, eine Ladestationskarte und ein automatisches Rückerstattungsprogramm für den Stromverbrauch von privat geleasten Fahrzeugen umfasst.

Telematikbasierte Lösungen wie Arval Connect, deren Datenintelligenz als Leitfaden für die Elektrifizierung von Flotten dient: Mit diesen Erkenntnissen kann Arval Connect über die tatsächliche tägliche Fahrleistung der Fahrzeuge, die Fahrleistung pro Straßentyp und pro Fahrt empfehlen, welche Fahrzeuge einer Flotte für die Elektrifizierung infrage kommen.

Elektromobilitätslösungen

Sébastien Valy, Geschäftsführer von Arval Deutschland: "Die Partnerschaft mit BYD ist ein weiterer wichtiger Schritt in unserem Bestreben, unseren Kunden die Elektromobilitätslösungen zu bieten, die sie benötigen. Diese neue Partnerschaft zeigt einmal mehr die Kompetenz von Arval in Bezug auf den Aufbau einer effizienten Zusammenarbeit, von der sowohl Business- als auch Privatkunden profitieren."

Über Arval

Arval ist auf Full-Service-Fahrzeugleasing und neue Mobilitätslösungen spezialisiert und hat bis Ende Dezember 2023 weltweit 1,7 Millionen Fahrzeuge verleast. Arval ist Gründungsmitglied der Element-Arval Global Alliance, eine Verbindung weltweit führender Unternehmen in der Flottenmanagement-Branche mit mehr als 4,4 Millionen Fahrzeugen in 56 Ländern. Arval wurde 1989 gegründet und befindet sich vollständig im Besitz von BNP Paribas. und gehört damit zu den Top 5 Prozent der bewerteten Unternehmen.

