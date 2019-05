Elektroautos in Deutschland 2019

Elektroautos in Deutschland 2019 Preise, Reichweite, Verbrauch E-Autos

In der Bildergalerie oben finden Sie alle in Deutschland erhältlichen 48-Volt-Modelle.

Der Unterschied zum Plug-in Hybriden ? Der hat eine wesentlich größere Batterie als ein normaler Hybride. Man kann sie an der Steckdose aufladen, das Auto fährt längere Strecken rein elektrisch. Eine Übersicht finden Sie hier

Letzte Aktualisierung am 27.05.2019: Kia Sportage mit 1.6 CRDi mit 116 und 136 PS; Audi S6/S6 Avant

Wirkungsvoll ist das Konzept trotzdem und der Fahrer spart kräftig Sprit. Denn die 48-Volt-Technologie macht die Autos zu Hybriden – allerdings ohne einen zusätzlichen Elektromotor für den Antrieb, aber mit starken Generatoren für einzelne Funktionen. Die Generatoren ersetzen Anlasser und Lichtmaschine. Sie starten die Motoren direkt mittels Keilriemen an der Kurbelwelle, schneller und komfortabler als bisherige Systeme. Außerdem hält die Technik länger, weshalb die Start-Stopp-Funktion häufiger aktiviert werden kann. Beim Bremsen oder im Schubbetrieb wandeln sie Bewegungs- in elektrische Energie um, die dann in der Batterie gespeichert wird. Vorreiter der Technik sind Audi und Mercedes. Mittlerweile haben aber fast alle Hersteller 48-Systeme entwickelt. Die meisten Systeme sind allerdings an Benziner gekoppelt. Diesel mit 48-Volt-Technik gibt es nur wenige, beispielsweise den Kia Sportage.

Besonders bei schweren Modellen wie dem Audi Q8 funktioniert die 48-Volt-Technik effektiv. Dort ist der Spritspareffekt am größten.

Autos mit einem Vollhybridmotor wie beispielsweise der Toyota Prius haben neben dem Verbrennungsmotor einen Elektromotor an Bord, der den Verbrenner unterstützt. Bei einem milden Hybriden mit 48-Volt-Technik sind der E-Motor und Batterie zu schwach, um das Auto alleine anzutreiben. Doch die große Batterie puffert genug Energie, um alle elektrischen Verbraucher anzutreiben, sodass der Verbrennungsmotor zwischendurch abschalten kann. Sie dienen lediglich dazu, den Benziner tatkräftig zu unterstützen.

Sprit sparen mit Elektfrizierung: firmenauto zeigt alle in Deutschland erhältlichen Mildhybrid-Modelle mit 48-Volt-Bordnetz. Alle Preise, Daten und WLTP-Verbräuchen. Zu den Vollhybriden geht es hier .

Autos mit 48-Volt-Technik Alle Mild-Hybriden in Deutschland

Who is Who Pkw