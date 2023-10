Fahrbericht Hyundai Kona Volles Antriebs-Programm

Für die neue, zweite Generation öffnet Hyundai nun nach der Vorstellung der batterieelektrischen Version auch die Bestellbücher für die Verbrenner. Optisch ähneln sich beide Varianten. Die Außenhaut und das Innenleben mit seinen E-typischen Anzeigen wurden dabei dezent beibehalten oder angepasst. Zur Motorenwahl stehen ein Einliter-Dreizylinder mit 88 kW/120 PS (ab 22.605 Euro), eine Hybridversion mit einer Systemleistung von 104 kW/141 PS (ab 27.900 Euro) sowie ein 1,6-Liter mit 146 kW/193 PS, den es optional auch mit Allrad gibt. Das Top-Modell kostet ab 31.344 Euro, mit Allrad sind es rund 1.700 Euro mehr.

Ungewöhnlich viel Ausstattung

Wer es eilig kann, kann mit dem Allradler locker über die Tempo-200-Hürde springen. Mit der neu entwickelten Lenkung und gut justiertem Fahrwerk bringt der Benzin-Kona sogar einen Kick an Sportlichkeit auf den Asphalt. Das Spitzenmodell verwöhnt mit einer ungewöhnlich kompletten Ausstattung, da der Allradler serienmäßig mit vielen der hochwertigen Details in der Preisliste geliefert wird. Dann sind fast alle der verfügbaren 13 Assistenzsysteme und einige Schmankerln wie durchgehende LED-Lichtleisten an Front und Heck stets mit an Bord.

Hybrid spart rund 1,5 Litern auf 100 Kilometer

Der Basisbenziner ist dagegen weniger für die wilde Hatz gebaut als vielmehr für das lässige Mitschwimmen im Verkehr. Beim Hybrid steht Benzinsparen im Fokus. Doch seine Ersparnis von rund 1,5 Litern auf 100 Kilometer und der um 30 Gramm niedrigere CO2-Ausstoß gegenüber dem Dreizylinder steht der um gut 6.000 Euro höhere Preis entgegen.

Gute Konnektivität

Unterm Strich schickt Hyundai seinen um rund 15 Zentimeter gewachsenen Bestseller gut gerüstet in seine zweite Generation, sorgt sich recht weise um verschiedene Gruppen von SUV-Interessenten. Der Kona bietet zeitgemäß eine gute Vernetzung mit der virtuellen Außenwelt, kümmert sich mit einem guten Platzangebot um das Wohlbefinden, setzt auch beim Neuling auf Vertrautes, wie beim „doppelten“ Heck, das die Rückleuchten aus dem hinteren Radhaus herauswachsen lässt und so die gewohnte Identität am Leben hält.

Technische Daten Hyundai Kona

Fünftüriges SUV der Kompaktklasse mit fünf Sitzen, Länge: 4,35 m, Breite ohne Außenspiegel 1,83 m (ohne Spiegel: 1,60 m), Höhe: 1,59 Meter. Radstand 2,66 m, Kofferraum-Volumen: 466 – 1.300 Liter (Elektro zusätzlich 27 Liter vorn)

Hyundai Kona Hybrid

1,6-Liter-Vierzylinder Benziner: 77 kW/105 PS kombiniert mit E-Motor 32 kW/44 PS. Systemleistung: 104 kW/141 PS. Systemdrehmoment: 265 Nm, Lithium-Ionen-Batterie mit 1,6 kWh. Frontantrieb, Vmax: 165 km/h, 0-100 km/h: 11,2 s, Verbrauch nach WLPT: 4,8 l/100 km, CO2-Emission: 108 g/100 km. Schadstoffeinstufung: Euro 6d, Preis: ab 27.900 Euro

Hyundai Kona 1,0 T-GDI

1,0-Liter-Dreizylinder-Benziner, 88 kW/120 PS Drehmoment: 200 Nm, Frontantrieb, Vmax: 180 km/h, 0-100 km/h: 11,8 s, Sechsgang-Schaltgetriebe, Verbrauch nach WLPT: 6,1 l/100 km, CO2-Emission: 138 g/100 km, Schadstoffeinstufung: Euro 6d, Preis: ab 26.900 Euro (mit Siebengang-Automatik: 24.705 Euro)

Hyundai Kona 1,6 T-GDI

1,6-Liter-Vierzylinder-Benziner, 146 kW/198 PS Drehmoment: 265 Nm, Frontantrieb, Vmax: 210 km/h, 0-100 km/h: k.A., 7-Gang-Automatikgetriebe, Verbrauch nach WLPT: 6,5 l/100 km, CO2-Emission: 148 g/100 km. Schadstoffeinstufung: Euro 6d, Preis: ab 37.300 Euro (mit Allradantrieb 33.067 Euro)

Hyundai Kona Elektro

Elektromotor mit 160 kW/218 PS bzw. 115 kW/155 PS, maximales Drehmoment 255 Nm, Lithium-Ionen-Batterie mit 65,4 kWh bzw. 48,4 kWh, Reichweite nach WLTP: 514 km bzw. 377 km. Ladekapazität: 10-80 % in 41 Minuten an 350 kW-Schnelllader, an 11 kW-Wallbox: 6,25 h bzw. 4,55 h, Frontantrieb, Ein-Gang-Automatik, Vmax: 172 bzw. 162 km/h. 0 – 100 km/h: 7,8 bzw. 8,8 s, Verbrauch auf 100 km nach WLPT: 16,6 – 14,7 kWh bzw. 14,6 kWh. CO2-Emission: 0 g/km, Preise: ab 39.655 Euro (65,4 kWh) bzw. 35.286 Euro (48,4 kWh)