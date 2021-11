Mazda hat mit seinem Rennteam "Spirit Racing Bio" bereits vergangenes Wochenende das Diesel-Konzeptfahrzeug Demio in einem dreistündigen Rennen der "Super Taiku"-Rennserie eingesetzt und ausschließlich mit aus Biomasse gewonnenem Dieselkraftstoff betankt. Toyota und Subaru wollen kommendes Jahr in die Rennserie mit eigenen Fahrzeugen einsteigen, die ebenfalls mit CO2-neutralem Biomasse-Kraftstoff fahren.

Mit regenerativen Kraftstoffen könnte der Verbrenner auch klimaneutral betrieben werden. Auto- und Motorradhersteller in Japan loten Möglichkeiten aus.

