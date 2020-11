Limitiert in rot und weiß

Mazda Sondermodelle (2021) Limitiert in rot und weiß

Mazda bietet sein Elektroauto MX-30 ab 2022 auch mit einem zusätzlichen Verbrennungsmotor zur Reichweitenverlängerung an. Der Wankelmotor lädt während der Fahrt die Batterie nach, so dass der Operationsradius des kompakten SUV deutlich steigen dürfte. Die aktuell alternativlos angebotene rein elektrische Variante kommt maximal 200 Kilometer weit.

Der Mazda MX-30 ist mit seiner relativ kleinen Batterie eher Stadt- als Reisewagen. In zwei Jahren ändert sich das.

